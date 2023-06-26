Times: владелец затонувшего «Титана» изо всех сил искал известных клиентов для экспедиций Фото: REUTERS

Основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управляющий пропавшим в Атлантике батискафом «Титан», изо всех сил старался найти для участия в своих экспедициях известных клиентов, даже несмотря на опасения экспертов относительно безопасности судна. Об этом пишет газета Times на представителя отрасли.

Издание отмечает, что бизнесмен пытался сделать свои экспедиции прибыльными, «хищно» привлекая клиентов. Тем временем, члены профессионального и исследовательского сообщества указывали на опасность таких погружений.

«Он мог убедить даже того, кто знал и понимал риски... это было действительно довольно хищно», - приводит издание слова главы компании-производителя подводных лодок Triton Submarines Патрика Лахи.

Сообщается, что Раш заявлял, будто стандарты сертификации не успевают за его инновационными технологиями. Лахи же назвал устаревшей, непредсказуемой и опасной комбинацию цилиндрического корпуса батискафа «Титан» из углеродного волокна и титановых торцевых крышек.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что предприниматель и исследователь Виктор Весково предупреждал своего друга-миллиардера Хэмиша Хардинга об опасности погружения на батискафе «Титан», отговаривая его от такой экспедиции.

Сайт KP.RU ранее рассказал о всех странностях гибели батискафа.