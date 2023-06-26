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НовостиПолитика26 июня 2023 12:05

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине

Политолог отметил, что Зеленский пользуется военным положением для отмены выборов
Сергей ЧИКОВ
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине

Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в узурпации власти и незаконном ее удержании.

“Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти”, — заявил Соскин в своем видеоблоге.

Также он подчеркнул, что введенное в стране военное положение также незаконно и является попыткой отложить выборы президента, тем самым позволив Зеленскому бессрочно оставаться у власти и продолжать свою диктатуру.

Напомним, германская газета Die Zeit еще летом 2022 года предупреждала, что на фоне спецоперации России Владимир Зеленский может узурпировать власть.

Соскин неоднократно заявлял, что действия Зеленского направлены на узурпацию власти на Украине и призывал украинцев не доверять президенту, не выполнившему ни одного из своих обещаний.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что политика Зеленского противоречит его предвыборным обещаниям, за что он в лучшем случае будет изгнан после неизбежного разгрома ВСУ в текущем конфликте.