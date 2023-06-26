Российские военные уничтожили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в очередной сводке за сутки проинформировало, что ночью российскими военными был нанесен ракетных удар по складам артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранных.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что все объекты были уничтожены, а на складах, в том числе, находились боеприпасы, поставленные Украине западными странами.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска нанесли точный ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ, расположенному в районе Староконстантинова, в Хмельницкой области, где хранились британские ракеты Storm Shadow. Такие действия российских военных стали ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы Украины снизили активность и занимаются перегруппировкой. По его словам, после проведения активных боевых действий в течение 16 дней противник понес существенные потери.