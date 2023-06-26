“Путин вряд ли испугается”. На Западе усомнились в поддержке Украины от ЕС

Politico: ЕС финансирует Украину через внебюджетный Европейский фонд мира Фото: REUTERS

Издание Politico сообщило, что Евросоюз финансирует киевский режим через внебюджетные организации, в том числе через Европейский фонд мира. Авторы указывают, что, несмотря на запрет использование европейского бюджета в военных целях, ЕС все равно “пытается стать оборонным блоком”.

“Созданный в 2021 году, ЕФМ изначально был ориентирован в основном на Африку, но с 24 февраля 2022 года он в первую очередь нацелен на Украину. Он используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки”, — пишут журналисты.

Издание подчеркивает, что в Евросоюзе многие скептически относятся к выделению средств на оборону, поскольку доступного бюджета недостаточно для оказания серьезного влияния на расклад сил.

“Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это”, — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

Министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно подчеркивал, что поставки западной техники не повлияют на ход спецоперации и лишь способствуют затягиванию конфликта.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно заявил, что Европа “во всех смыслах” приближается к катастрофе из-за неспособности отказаться от “военного психоза”.