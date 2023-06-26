Германия отказалась поставлять Украине крылатые ракеты

Министр обороны Германии Борис Писториус не хочет поставлять Киеву ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не получит от Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия 500 км, несмотря на направленный Германии запрос. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, выступая с речью на пресс-конференции в Вильнюсе вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"По поводу оружия дальнего действия, скажу еще раз очень ясно. Мы, как и прежде, придерживаемся сдержанной позиции, ровно как и наши американские партнеры", - заявил немецкий министр, слова которого транслировались на официальных площадках НАТО.

Напомним, что с начала контрнаступления киевский режим перестал скрывать быстрорастущие аппетиты в плане поставок вооружений от западных кураторов.

Так, офис Зеленского просил у Германии не только крылатые ракеты Taurus, но и не менее 60 БМП Marder, а также танки Leopard, которые, по словам президента России Владимира Путина, "горят за милую душу".