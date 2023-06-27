Павел Дуров анонсировал появление stories в Telegram

Павел Дуров анонсировал появление в ТГ новой функции в начале июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

В мессенджере Telegram вскоре появится функция Stories. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, изначально администрация мессенджера была против добавления этой функции, так как stories уже есть в большинстве мессенджеров и социальных сетей.

«Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы», - сказал Дуров, добавив, что более половины запросов пользователей на новые функции были связаны именно с возможностью публиковать истории.

Павел Дуров заявил, что Stories в формате Telegram станут доступны в начале июля 2023 года.

Особенностями новой функции станут конфиденциальность и гибкость. Так, пользователи с высокой точностью смогут определить, кому будет доступна каждая история, а опубликованные любым контактом истории будет легко скрыть.

Достоинствами Stories в формате Telegram Дуров назвал компактный пользовательский интерфейс, возможность добавлять к историям подписи и отмечать других людей, возможность публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно и возможность не только выбирать срок действия истории от 6 до 48 часов, но и сделать ее отображение на странице своего профиля постоянным.

«Как только мы запустим возможность перепечатывать сообщения с каналов в stories, стать вирусными в Telegram станет намного проще», - резюмировал Дуров.

Ранее сообщалось, что в Telegram произошел массовый сбой в субботу 24 июня, в результате которого мессенджер был недоступен большому числу пользователей в течение 15 минут.

Пресс-служба Роскомнадзора в связи с этим сообщила, что работа мессенджера Telegram в России никак не ограничивается.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники научились воровать аккаунты в Telegram. Вот как они это делают (подробнее)