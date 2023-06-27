Путин: россияне проявили консолидацию, выдержку и сплоченность

Путин поблагодарил российское общество за патриотизм и консолидацию. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил граждан страны за сплоченность, патриотизм и выдержку, проявленные во время инцидента с ЧВК «Вагнер» 24-25 июня. Об этом российский лидер сказал в обращении к народу в понедельник 26 июня. Сайт KP.RU публикует полную стенограмму обращения Владимира Путина 26 июня 2023 года, она доступна здесь.

«Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм», - сказал Путин.

Также Путин констатировал, что у мятежников с самого начала не было шансов из-за высочайшей степени консолидации российского общества.

После выступления с обращением Владимир Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств и поблагодарил их за проделанную работу по урегулированию ситуации, сложившейся 24-25 июня 2023 года.