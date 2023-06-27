Лукашенко призвал не делать героев из него, Путина и Пригожина Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после урегулирования ситуации с попыткой вооруженного мятежа в России заявил, что людям не следует делать героев ни из него, ни из российского лидера Владимира Путина, ни из бизнесмена Евгения Пригожина.

«Ни в коем случае не делать из меня героя – ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили. Потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», – сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу Белоруссии.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Евгений Пригожин принял его предложение по деэскалации ситуации в России и развернул колонны ЧВК «Вагнер», которые шли на Москву.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа будет прекращено, а Пригожин уйдет в Белоруссию.

Путин в своем обращении из Кремля поблагодарил бойцов группы «Вагнер», которые не приняли участие в попытке военного мятежа в РФ. По словам российского лидера, они смогут продолжить службу России по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.