Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Он уйдет в Белоруссию, — подчеркнул Песков, добавив, что ему неизвестно, кем он будет работать там.

Также он добавил, что власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в мятеже, поскольку будут учитываться их заслуги во время специальной военной операции. Помимо этого часть бойцов, которые отказались от участия в волнениях, будет подписывать контракты с Министерством обороны Российской Федерации.

Напомним, что уголовное дело на Евгения Пригожина было возбуждено 23 июня за призыв к мятежу. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин принял его предложение по деэскалации ситуации в России, после чего колонны ЧВК «Вагнер» развернулись в обратном направлении.