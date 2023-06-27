Путин обратится к силовикам, участвовавшим в подавлении попытки мятежа

Президент обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, встретится с военнослужащими и силовиками, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа.

«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа», - уточнил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что с некоторыми бойцами у главы государства пройдут отдельные встречи.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин развернул колонны ЧВК «Вагнер» в обратном направлении.

В понедельник, 26 июня, Путин выступил с обращением к жителям России. В частности, он выразил благодарность бойцам группы ЧВК "Вагнер", которые не приняли участие в попытке военного мятежа в РФ. Российский лидер также пообещал, что они смогут продолжить службу России по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.