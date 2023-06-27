Путин: Четкая работа силовиков позволила не допустить жертв среди мирных людей

Быстрая и четкая работа сотрудников силовых ведомств во время попытки мятежа в России позволила избежать жертв среди мирных граждан, считает президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

Быстрая и четкая работа сотрудников силовых ведомств во время попытки мятежа в России позволила избежать жертв среди мирных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – заявил российский лидер в ходе выступления перед военными и правоохранителями, останавливавшими вооруженный мятеж.

Как отметил глава государства, решимость и мужество силовиков, а также консолидация российского общества сыграли определяющую роль в стабилизации обстановки. Он поблагодарил участников встречи и личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб России.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бизнесмен Евгений Пригожин принял его предложение по деэскалации ситуации в России, после чего колонны ЧВК «Вагнер» развернулись от Москвы.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа будет прекращено, а Пригожин уйдет в Белоруссию.

Президент России Владимир Путин в своем обращении из Кремля 26 июня 2023 поблагодарил бойцов группы ЧВК «Вагнер», которые не приняли участие в попытке военного мятежа в РФ. По словам российского лидера, бойцы смогут продолжить службу России по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.

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