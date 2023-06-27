Путин заявил, что армия и народ не были с мятежниками

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, обратился к военным и силовикам, которые обеспечивали порядок во время попытки вооруженного мятежа в стране. В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что ни армия, ни народ не были с мятежниками.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что быстрые и четкие действия со стороны силовиков не допустили «крайне опасного» развития обстановки в России, а также жертв среди мирных жителей.

Сайт KP.RU анонсировал встречу российского лидера с военнослужащими и силовиками, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа. В ней принимает участие более 2,5 тыс. военных, правоохранителей и представителей других силовых структур.

Ранее в своем обращении к народу Путин поблагодарил граждан за сплоченность, патриотизм и выдержку, которые были проявлены ими во время событий 24 июня.

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