Глава МИД Дании призвал не смягчать для Украины требования по вступлению в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания не готова смягчать для Украины требования по вступлению в Евросоюз и выступает за сохранение общих правил для кандидатов в члены в ЕС, заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен.

«История учит, что реформы легче проводить, когда еще только вступаешь, а не когда уже вступил. И себе, и этим странам мы окажем медвежью услугу, если снизим требования», – сказал дипломат по прибытии на встречу с главами МИД стран ЕС.

По мнению Расмуссена, расширить Евросоюз было бы хорошо за счет восточных стран. Как отметил глава МИД Дании, если для этих государств «не будет четкой европейской перспективы, то они окажутся в сфере интересов России».

Напомним, ранее в Евроюзе сообщили о том, что Украина на сегодняшний день выполнила только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении ЕС.

В январе этого года стало известно, что Украина не получит членство в Евросоюзе в ускоренном порядке.