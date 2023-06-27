Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время риски завоза чумы в Россию из Монголии отсутствуют, заявили в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«По данным эпидемиологического расследования случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы. В связи с этим Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Риск завоза заболевания с этой территории исключен», – говорится на сайте ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, случай заболевания человека чумой был зафиксирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии, который граничит с Китаем и находится в более чем 500 километрах от границы России.

Напомним, ранее в Монголии был госпитализирован пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой. На фоне этой новости в регионе, где зафиксирован случай, был введен режим повышенной готовности.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 23 июня, появилось сообщение, что в Монголии выявлено 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе расположенных на границе с Россией и Китаем.