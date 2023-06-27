Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в 500 млн долларов Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выделяют новый пакет помощи Украине на сумму в полмиллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

Помимо этого в новый пакет войдут 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти для ремонта американских систем.

Напомним, что ранее Пентагон анонсировал, что очередной пакет помощи Киеву будет в размере 325 миллионов долларов и в него должны были войти противоракетные комплексы Javelin и около 22 миллионов патронов, гранаты и защищенные системы связи.

Президент России Владимир Путин заявил, что для завершения конфликта на Украине, Запад должен прекратить накачку Киева оружием. По словам российского лидера, только этом может способом для начала мирного урегулирования ситуации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё из-за денег»: Дмитрий Пучков раскрыл причину военного мятежа Пригожина (подробнее)