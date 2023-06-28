Российская ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь, никто не пострадал Фото: Минобороны РФ

Оперативные службы Запорожской области сообщили об успешном отражении российскими подразделениями ПВО ракетного удара ВСУ по Мелитополю.

“Укронацисты ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. По уточненной информации, успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет”, — уточнили там.

Ранее глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прогремела серия взрывов.

Также недавно украинская армия нанесла ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и полуострова Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что этот удар по объекту гражданской инфраструктуры в День памяти и скорби стал очень символичным, а киевский режим решил в очередной раз продемонстрировать свою историческую преемственность с нацистской Германией.