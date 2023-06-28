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НовостиПолитика28 июня 2023 7:35

Российская ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь, никто не пострадал

По данным оперативных служб Запорожской области, ВСУ нанесли ракетный удар около полуночи 28 июня
Сергей ЧИКОВ
Российская ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь, никто не пострадал

Российская ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь, никто не пострадал

Фото: Минобороны РФ

Оперативные службы Запорожской области сообщили об успешном отражении российскими подразделениями ПВО ракетного удара ВСУ по Мелитополю.

“Укронацисты ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. По уточненной информации, успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет”, — уточнили там.

Ранее глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прогремела серия взрывов.

Также недавно украинская армия нанесла ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и полуострова Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что этот удар по объекту гражданской инфраструктуры в День памяти и скорби стал очень символичным, а киевский режим решил в очередной раз продемонстрировать свою историческую преемственность с нацистской Германией.