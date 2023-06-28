Полиция Стокгольма позволила провести акцию с сожжением Корана рядом с мечетью

Полиция Стокгольма разрешила проведение акции с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская полиция позволила местным жителям провести очередную демонстрацию с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме в первый день трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом информирует Шведское радио.

Любопытно, что весной полиция Швеции отказала проводить акцию сожжения Корана, однако демонстранты обратились в суд, который в итоге встал на их сторону.

В суде пояснили, что акция с сожжением священной книги мусульман не подразумевает под собой "нарушение порядка и безопасности", а значит, они не могут его запретить, несмотря на критику со стороны общественности.

Ранее KP.RU писал о том, что весной украинские бойцы ВСУ сняли на камеру сожжение Корана, что жестко судил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В мае житель Волгограда сжег священную книгу напротив местной мечети. Президент России Владимир Путин сообщил, что виновник будет отбывать наказание в колонии, расположенной в одном из мусульманских регионов РФ.