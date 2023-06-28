Песков назвал спекуляциями сообщения о том, что Суровикин якобы мог знать о мятеже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск на Украине генерал Сергей Суровикин не мог знать о планах вооруженного мятежа в России. Утверждения об обратном являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У компании был самостоятельный бизнес, и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Напомним, накануне США ввели санкции против четырех юридических лиц за связи с бизнесменом Евгением Пригожиным. В санкционный список попали две компании из Центральной Африканской Республики (ЦАР) Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из ОАЭ Industrial Resources General Trading и российское ООО «ДМ». В Минфине США заявили, что компании, попавшие под санкции, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер». По его словам, с мая 2022 по май 2023 года на ее содержание было выделено 86 миллиардов рублей. В эту сумму входило денежное содержание группы и прочие выплаты в их пользу.