Лавров: Запад готовил гибридную войну против России

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS

По завершению переговоров президента нашей страны Владимира Путина с лидерами африканских стран, прибывших на ПМЭФ-2023, глава МИД России Сергей Лавров дал несколько комментариев прессе.

В частности, он объяснил причины конфликта, разгоревшегося вокруг Украины. Министр сказал, что виной всему стала подготовка Западом гибридной войны против России. И процесс этой подготовки происходил многие годы, а одним из ее результатов стало превращение Киева в инструмент для подрыва основ безопасности Российской Федерации.

Лавров также дал оценку предложениям Китая, предложившего план урегулирования украинского конфликта. Глава МИД России отметил, что Москва разделяет принципиальные подходы китайских партнеров в этом направлении, и России близки многие идеи КНР, в числе которых отказ от двойных стандартов в мире, уважение и претворение принципов Устава ООН, а также идеи о том, «чтобы не было односторонних санкций, попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе».

Китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине был разработан и представлен 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов, главными из которых являются: возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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