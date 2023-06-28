Министр обороны ФРГ Писториус потребовал прекратить поставки оружия Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус, беседуя с журналистами издания New York Times, заявил о необходимости прекратить поставлять оружие на Украину, и вместо этого сосредоточиться на поддержании систем и техники, которые уже находятся на вооружении ВСУ.

«Вопрос в том, как мы можем обеспечить устойчивость? Именно это сейчас имеет решающее значение», - заявил Писториус.

Военный министр отметил, что ФРГ уже передала Киеву достаточно оружия, и сейчас самое важное - обслуживать всё это вооружение, ремонтировать его и пополнять запасы боеприпасов.

Ранее KP.RU сообщил, что в США признали тяжелейший процесс обслуживания военной техники Запада на Украине. Чтобы починить оптику на одном танке Abrams, приходится снимать с него целые подсистемы, и отправлять их на сотни миль, что в условиях вооружённого конфликта практически нереально.

Такого же мнения придерживается бывший разведчик США Скотт Риттер, который прямо говорит, что единственный шанс Зеленского на хоть какой-то успех - непосредственное вмешательство НАТО в конфликт. Западная техника Украине помочь не способна.