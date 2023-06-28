Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что западное вооружение никак не поможет ВСУ Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает неизбежность поражения в текущем конфликте и надеется на прямое вмешательство в боевые действия военного блока НАТО.

“Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО”, — сказал Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту.

По мнению Риттера, Зеленский признает, что западное вооружение не позволит ВСУ каким-либо образом переломить ход конфликта, а продолжает требовать еще больше западной техники именно из желания создать для НАТО достаточную мотивацию для непосредственного вмешательства в конфликт.

“В таком случае возникает вопрос: а что сможет сделать НАТО? Ответ – ничего”, — резюмировал Риттер.

При этом бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что Вашингтон все же может отправить войска НАТО для сдерживания России в текущем конфликте, поскольку неизбежное поражение Украины станет для США геополитической катастрофой.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также допускает прямое вмешательства Вашингтона для спасения украинской армии от полного уничтожения в ходе конфликта.

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Вашингтон не совершать ошибку, размещая войска НАТО на территории Украины, поскольку такой шаг будет “огромной исторической ошибкой” и будет иметь очень опасные последствия.