TNI: американская военная техника оказалась слишком дорогой, сложной и неудобной для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Патрик Дреннан заявил, что американская военная техника плохо показала себя в конфликте на Украине из-за своей сложности и дороговизны. Также он отметил, что эта техника плохо адаптирована для боевых действий в условиях текущего конфликта и сталкивается с некоторыми проблемами в полевых условиях.

“Фактически, некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад. Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену”, — написал Дреннан в статье для журнала The National Interest.

Также он отметил, что истребители F-16, которые так отчаянно пытается заполучить Киев, тоже плохо подходят для украинской армии из-за дороговизны обслуживания в сравнении с европейскими аналогами. При этом ББМ Stryker, по его мнению, и вовсе может стать для бойцов ВСУ смертельной ловушкой из-за слабости брони и постоянных сбоев электроники из-за грязи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что западное оружие не способно повлиять на ход и итог спецоперации на Украине и лишь затянет конфликт.

Издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии сразу после начала активных наступательных действий стали жаловаться не только на технику НАТО, плохо подходящую для боевых действий в украинском климате, но и на плохую подготовку своих командиров западными союзниками.

Президент России Владимир Путин отмечал, что американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard "прекрасно горят" в зоне спецоперации, а по данным секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, ВСУ менее чем за три недели обещанного наступления потеряли уже сотни единиц бронетехники, в том числе и техники НАТО.