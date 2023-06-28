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НовостиПолитика28 июня 2023 13:27

Блинкен: Китай может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Он подчеркнул, что КНР способна сыграть «позитивную и продуктивную» роль
Роман ПОЛОСИКОВ
Блинкен: Китай может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Блинкен: Китай может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Китай способен в определенный момент сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— Китай на определенном этапе может сыграть «позитивную и продуктивную» роль в разрешении конфликта на Украине, — подчеркнул Блинкен.

Ранее стало известно о готовности Китайской Народной Республики совместно со странами Африки помогать в урегулировании конфликта на Украине. При этом глава китайского МИД Мао Нин заявил, что санкции против России и другие силовые меры не способны оказать положительного влияния.

Помимо этого, в руководстве Китая призвали мировое сообщество отказаться от эскалации конфликта. Постпред КНР при ООН Гэн Шуан подчеркнул, что меморандум о понимании Российской Федерации и Организации Объединенных Наций должен выполняться по всем пунктам.