Захарова: Лукашенко мог бы внести весомый вклад в украинское урегулирование

Захарова считает, что Лукашенко мог бы внести весомый вклад в украинское урегулирование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в мирное разрешение украинского вопроса, если бы у киевского режима возникло такое желание. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Александр Григорьевич Лукашенко - выдающийся государственный деятель, умелый политик, дипломат, человек, способный оперативно решать многие самые сложные проблемы, нетривиальные задачи, безусловно, он мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей", - заявила Захарова, однако отметила, что подобный сценарий возможен только при желании Киева.

Напомним, Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным на протяжении всего дня 24 июня вел переговоры с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Переговоры закончились успешно. По итогу российской стороне удалось подавить попытку военного мятежа. ЧВК Вагнер остановили свои колонны и развернулись.

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