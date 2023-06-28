Путин получил в подарок Коран в Дербенте Фото: REUTERS

В ходе визита президента России Владимира Путина в Дагестан, он посетил мечеть Джума в Дербенте, которая считается древнейшей в мире. Там ему подарили Коран. Об этом рассказали РИА Новости со слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

— Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле, — сказал Путин после получения подарка.

Отмечается, что Коран ему подарил помощник муфтия Дагестана Запир Салимов, который также поблагодарил президента за визит и выразил надежду, что это не последний раз.

Ранее сам Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану — преступление, которое классифицируется, как разжигание межнациональной розни. Президент отметил, что отношения православных и мусульман скрепляют единство народа России. Такие слова Путин произнес на фоне оскорбительной акции с сожжением Корана в Швеции.