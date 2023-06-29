В МИД России заявили, что втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта

МИД России заявил, что втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Министерстве иностранных дел России считают, что втягивание Украины в Североатлантический альянс ведет не к переговорам, а к эскалации конфликта. Таким образом в ведомстве прокомментировали готовность Франции одобрить членство Украины в НАТО.

«Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона», - цитирует МИД России РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что именно с подачи стран Запада Киев не стал продолжать диалог с Москвой, а обещания Украине о том, что она вступит в Североатлантический альянс, «спровоцировали ее на агрессивное поведение».

«Чтобы остановить убийство людей на Донбассе, предотвратить такое развитие событий, мы были вынуждены начать специальную военную операцию», - сообщили в министерстве.

В МИД также напомнили, что одна из целей спецоперации – закрепление нейтрального статуса Украины, исключающего ее участие в каких-либо военных блоках.

Напомним, ранее издание Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце проинформировало, что Франция может принять решение об одобрении вступления Украины в НАТО.

Сайт KP.RU недавно писал о том, что все меньше времени остается до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который, скорее всего, не оправдает надежд Украины по поводу вступления в НАТО.