Le Monde: власти Франции решили выступить за членство Украины в НАТО

Франция изменила позицию по приему Украины в НАТО и намеревается его одобрить. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция может принять решение об одобрении вступления Украины в НАТО. Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

В частности, такая перспектива рассматривалась на заседании Совета обороны, уточняет издание.

«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры», - сказано в публикации, где подчеркивается, что Париж тем не менее не согласится на вступление Украины в НАТО до урегулирования конфликта.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе. На саммите планируется лишь обсуждение дальнейшего сближения с Киевом.

Столтенберг подчеркнул, что на данный момент для альянса важно, чтобы «Украина сохранилась как суверенное независимое государство».

Напомним, французский политик Флориан Филиппо ранее предостерег США от нарушения Устава НАТО ради приёма Украины в альянс.