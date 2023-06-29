Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 июня 2023 8:18

Видео уничтожения склада ВСУ точным артиллерийским ударом опубликовало Минобороны

Склад ВСУ был вскрыт расчетом разведывательно-ударного БПЛА “Иноходец”
Сергей ЧИКОВ
Минобороны опубликовало видео уничтожения склада ВСУ точным артиллерийским ударом

Минобороны опубликовало видео уничтожения склада ВСУ точным артиллерийским ударом

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы российских артиллеристов в зоне спецоперации на Украине. На кадрах можно увидеть поражение склада ВСУ высокоточным снарядом “Краснополь” глазами оператора разведывательного беспилотника “Иноходец”.

“Расчет разведывательно-ударного БПЛА "Иноходец" вскрыв место расположения склада боеприпасов ВСУ, осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса”, — отметили в телеграм-канале Минобороны, добавив, что склад боеприпасов ВСУ был уничтожен.

Напомним, недавно Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На кадрах видео можно увидеть три единицы украинской бронетехники, которые поражают управляемыми ракетами прямо в движении.

Недавно обозреватель Райан Пикрелл в статье для Business Insider восхитился работой авиации ВКС России в зоне спецоперации, которые стали гораздо активнее применяться на линии соприкосновения и серьезно мешают ВСУ добиваться хоть каких-то успехов в текущем наступлении.