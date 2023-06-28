Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ

Видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении опубликовало Минобороны Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На кадрах видео можно увидеть три единицы украинской бронетехники, которые поражают управляемыми ракетами прямо в движении.

“Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники ВСУ и уничтожили ее управляемыми ракетами”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Минобороны регулярно публикует кадры работы российских военных в зоне спецоперации – недавно было показано видео уничтожения украинской техники артиллерией ВС РФ и видео работы оператора дрона-камикадзе, на котором видно попадание российского беспилотника в башню немецкого танка Leopard-2A6.

Кстати, недавно американский военный эксперт Питер Сучиу высоко оценил вклад работы ударных дронов в сдерживании наступления ВСУ и назвал российские беспилотники “Ланцет” массовыми убийцами боевой техники украинской армии.