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НовостиПолитика28 июня 2023 8:34

Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили колонну бронетехники ВСУ и уничтожили ее управляемыми ракетами
Сергей ЧИКОВ
Видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении опубликовало Минобороны

Видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении опубликовало Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На кадрах видео можно увидеть три единицы украинской бронетехники, которые поражают управляемыми ракетами прямо в движении.

“Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники ВСУ и уничтожили ее управляемыми ракетами”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Минобороны регулярно публикует кадры работы российских военных в зоне спецоперации – недавно было показано видео уничтожения украинской техники артиллерией ВС РФ и видео работы оператора дрона-камикадзе, на котором видно попадание российского беспилотника в башню немецкого танка Leopard-2A6.

Кстати, недавно американский военный эксперт Питер Сучиу высоко оценил вклад работы ударных дронов в сдерживании наступления ВСУ и назвал российские беспилотники “Ланцет” массовыми убийцами боевой техники украинской армии.