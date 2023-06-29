Премьер-министр Венгрии Орбан: в Евросоюзе сейчас нет ни мира, ни процветания Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания. Он отметил, что изначально ЕС создавался для обеспечения мира в Европе и экономического процветания, однако не справляется со своими обязанностями.

“<...> экономика вызывает все большую тревогу. Сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания”, — написал политик у себя в соцсети в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

На саммите лидеры стран Евросоюза планируют в очередной раз обсудить конфликт на Украине и способы помочь ВСУ. Кроме того, участники хотят обсудить использование доходов от замороженных на Западе российских активов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Европа “во всех смыслах” приближается к катастрофе из-за неспособности отказаться от “военного психоза”.

Даже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признавал, что чувствует себя скорее Министром обороны Евросоюза, а не главой дипломатической службы. Он никогда не думал, что будет столько времени обсуждать вооружения и поставку боеприпасов на своей должности.