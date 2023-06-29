Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» введут в школах России с 2024 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года, сейчас создается рабочая группа, которая займется разработкой программы уроков. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила представитель Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

«У нас появляется новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины». На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы», - сказала Тимофеева в ходе круглого стола в Госдуме.

Она уточнила, что в рабочую группу войдут представители Минобороны и МЧС. Кроме того, будет разработан новый учебник, а сам предмет будет введен в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве обсуждается возможность переименования уроков основ безопасности (ОБЖ) и жизнедеятельности в «Основы безопасности и защита Родины». Предмет будет включать в себя курс начальной военной подготовки.

Сайт KP.RU также писал о том, что участники специальной военной операции в будущем могут быть привлечены к преподаванию в школе, а именно, вести курс начальной военной подготовки в рамках уроков ОБЖ.