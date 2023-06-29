Песков рассказал о встрече посланника папы римского с Ушаковым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе состоявшийся во вторник, 27 июня, встречи помощник российского президента Юрий Ушаков и посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи обменялись мнениями по гуманитарным вопросам. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться», - заявил представитель Кремля.

Официальная программа данного визита не была объявлена ни Ватиканом, ни Москвой.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле высоко оценивают стремление Ватикана внести свой вклад в дипломатическое решение украинского конфликта.

В мае этого года ватиканское издание Il Sismografo сообщило, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников папы Римского Франциска для обсуждения возможностей дипломатического решения украинского конфликта.