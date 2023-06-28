Песков: в Кремле приветствуют инициативы Ватикана по решению конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле высоко оценивают стремление Ватикана внести свой вклад в дипломатическое решение конфликта на Украине, а помощник президента Юрий Ушаков в среду, 28 июня, проведет встречу со специальным посланником Папы Римского Франциска.

“Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал Дзуппи. <...> В целом мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине”, — заявил Песков при общении с журналистами.

Напомним, в середине мая ватиканское издание Il Sismografo сообщило, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников Папы Римского Франциска для обсуждения возможностей дипломатического решения текущего конфликта.

Сам Папа Римский Франциск неоднократно призывал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, а его союзников прекратить поставки вооружения на Украину. Понтифик считает, что в текущем конфликте замешаны “имперские интересы” разных стран, из-за чего интересы наций отодвигаются на второй план.

Песков также отмечал, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России. При этом, по его словам, Владимир Путин всегда был и будет готов к любым переговорам для достижения целей России.