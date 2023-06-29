Минобороны сообщило об уничтожении двух генералов и 50 офицеров ВСУ в Краматорске

Министерство обороны России сообщило, что в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске 27 июня было ликвидировано два украинских генерала и около 50 офицеров, а также до 20 иностранных наемников украинской армии.

“В результате удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске уничтожены участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наёмников и военных советников”, — уточнили в Минобороны.

Напомним, в конце апреля ВКС России нанесли ракетный удар по судостроительному заводу в Николаеве, в результате чего было уничтожено 20 высших офицеров ВСУ и Запада во время тайного совещания.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка превосходно показывает себя в ходе спецоперации, а командование ВС РФ обладает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.

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