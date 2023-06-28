Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают на улицах и отправляют в ряды ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что украинцев похищают на улицах и отправляют служить в рядах ВСУ Фото: соцсети

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Киев в отчаянной попытке заполнить потери ВСУ в личном составе стал похищать людей на улице и принудительно отправлять их в армию.

“Идет отлов, идет охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил "сафари" на украинцев”, — сказал Соскин в своем видеоблоге.

Он отметил, что из-за слишком высоких потерь в ходе наступления киевский режим целыми автобусами похищает украинцев и отправляет в бой.

“Пушечного мяса не хватает. Потери большие”, — посетовал политолог.

Напомним, недавно Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что менее чем за три недели наступления украинская армия лишилась уже более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что киевский режим уже не способен скрывать огромные потери в ходе наступления, поскольку больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными бойцами.

Также он отмечал, что в Запорожье украинские власти проводят массовые облавы и репрессии, а всех, кто неугоден, насильно мобилизируют или объявляют шпионами. При этом на линии столкновения в Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных.