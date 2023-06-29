Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоен попыткой наступления ВСУ в районе Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Попытка наступления Вооруженных сил Украины в районе Запорожской АЭС вызывает обеспокоенность. Такое заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью BBC.

— В рамках визита на Запорожскую АЭС я своими глазами увидел, что были приняты меры для удержания и сохранения доступной воды для охлаждения станции. Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная, — подчеркнул Гросси.

По его словам, станция расположена посередине линии соприкосновения, поэтому ситуация не становится менее беспокойной.

Напомним, что ранее Министерство обороны России сообщило об успешном отражении атак ВСУ на Запорожском направлении. Огнем гаубиц удалось уничтожить живую силу противника и украинскую автомобильную технику. Помимо этого артиллеристы группировки «ЮГ» уничтожили два опорных пункта украинских войск.