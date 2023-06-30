Чернышенко: новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое поле РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию новых регионов России. Он отметил, что эти территории активно вливаются в социально-экономическое и правовое пространство страны.

«Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России», - заявил вице-премьер.

Он напомнил, что федеральным кабмином утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. Она включает в себя комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, а также реализацию социальных мер поддержки.

«Владимир Путин также ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях», - подчеркнул Чернышенко и попросил учитывать этот факт при реализации мероприятий и проектов.

В рамках совещания Минобрнауки России доложило о стабильной выплате заработных плат сотрудникам вузов и научных организаций, стипендий студентам на новых территориях и социальных выплат. Кроме того, ведется активная работа по восстановлению спортивных объектов и созданию физкультурно-оздоровительных комплексов.

По поручению Чернышенко Минэкономразвития проводит инвентаризацию объектов туристической индустрии. Подготовлены предложения по восстановлению около 30 объектов в новых регионах России.

Напомним, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Сайт KP.RU ранее писал, как преображаются новые территории РФ. Практически в круглосуточном режиме рабочие возводят дома и школы, ремонтируют дороги, больницы, дома культуры, дворцы спорта и все, что находилось в запущенном состоянии многие годы.