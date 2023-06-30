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НовостиПолитика30 июня 2023 10:14

Судан обратился к России за помощью в разрешении гражданского конфликта в стране

С такой просьбой делегация Судана выступила на встрече с главой МИД РФ Лавровым
Екатерина КОСОБОКОВА
Судан обратился за помощью к России в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Судан обратился за помощью к России в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Фото: REUTERS

Заместитель главы суверенного совета Судана Малик Агар в пятницу, 30 июня, рассказал об итогах визита делегации страны в Россию. По его словам, Судан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил помощи у России по урегулированию гражданского конфликта.

«Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны», - сказал Агар на пресс-конференции.

Он добавил, что Лаврову также была предоставлена дорожная карта по разрешению кризиса в Судане.

Агар подчеркнул, что Россия является дружественной Судану страной.

Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация заинтересована в содействии и нормализации обстановки в Судане. Также глава МИД отметил, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами через посольство страны в Хартуме.

Судан до разделения в 2011 году на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории Африки страной. Сейчас она занимает третье место по величине на Черном континенте. В 2019 году там произошел военный переворот, у власти стоит Переходный временный военный совет. В апреле в столице Судана начались вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом.