Судан обратился к России за помощью в разрешении гражданского конфликта в стране

Судан обратился за помощью к России в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фото: REUTERS

Заместитель главы суверенного совета Судана Малик Агар в пятницу, 30 июня, рассказал об итогах визита делегации страны в Россию. По его словам, Судан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил помощи у России по урегулированию гражданского конфликта.

«Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны», - сказал Агар на пресс-конференции.

Он добавил, что Лаврову также была предоставлена дорожная карта по разрешению кризиса в Судане.

Агар подчеркнул, что Россия является дружественной Судану страной.

Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация заинтересована в содействии и нормализации обстановки в Судане. Также глава МИД отметил, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами через посольство страны в Хартуме.

Судан до разделения в 2011 году на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории Африки страной. Сейчас она занимает третье место по величине на Черном континенте. В 2019 году там произошел военный переворот, у власти стоит Переходный временный военный совет. В апреле в столице Судана начались вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом.