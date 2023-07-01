В России ввели единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единый порядок оформления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) введен в России с 1 июля 2023 года. Соответствующую форму заявления ранее утвердило правительство РФ.

Согласно нововведению, большую часть документов, которые необходимы для получения компенсации, государственные органы теперь будут самостоятельно запрашивать друг у друга. Однако иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака, справки об обучении детей, а также права на недвижимость необходимо будет подавать заявителю.

Заявление на компенсацию ЖКУ можно подавать лично, через портал госуслуг или МФЦ. Его обязаны рассмотреть в течение 10 рабочих дней. Как и раньше, у заявителя не должно быть долга по «коммуналке».

Ранее депутаты Госдумы предложили рекомендации, с помощью которых можно упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как данный процесс был трудоемким и затратным по времени.

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