Expressen: Сжегший Коран в Швеции беженец из Ирака намерен повторить свою акцию Фото: REUTERS

37-летний беженец из Ирака Салван Момика, который ранее сжег Коран в центре Стокгольма, хочет повторить свою акцию. Помимо священной для мусульман книги иммигрант также хочет сжечь и флаг своей страны. Об этом сообщила газета Expressen.

«В течение десяти дней я сожгу иракский флаг и Коран у посольства Ирака в Стокгольме», - цитирует издание Момику.

Напомним, беженец из Ирака сжег Коран в центре Стокгольма с разрешения шведских властей. Чиновники не только разрешили провокатору уничтожить сакральный символ верующих, но и обеспечили ему защиту во время всего процесса.

Позже стало известно о том, что Ирак потребовал от правительства Швеции выдать иммигранта, который сжег Корана. Официальный представитель МИД страны Ахмед ас-Саххаф пояснил, что так как Момика является иракцем, шведские власти должны передать его властям Ирака для суда в соответствии с законами данной страны.