Российские военные отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в пятницу, 30 июня, в очередной сводке проинформировало об успешном отражении атаки мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был отбит в районе Времевского выступа, уточнило ведомство.

«На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удар удалось отбить благодаря «мужественным и слаженным» действиям военных, а также российской авиации и артиллерии группировки войск «Восток».

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по подразделениям украинских войск, расположенным в районе Времевского выступа. Как отмечали тогда в российском военном ведомстве, в результате удара были уничтожены один танк, боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины.

Сайт KP.RU писал о том, что только за первые три неполные недели своего наступления украинская армия потеряла более 13 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц бронетехники, десятки из которых получены Киевом от западных партнеров.