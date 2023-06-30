Дания направит Украине 189 миллионов долларов на закупку ракет ПВО и боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания объявила об очередном пакете военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда крон (189 миллионов долларов), которые пойдут в том числе на закупку ракет противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.

«Пакет помощи равен около 1,3 миллиарда датских крон и составлен на основе потребностей и запросов Украины, диалога с международными партнерами и военно-профессиональных рекомендаций Министерства обороны», – сказано на сайте Минобороны королевства.

Как заявил исполняющий министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, новый пакет помощи является важным пожертвованием для укрепления обороноспособности Украины, которым Копенгаген «посылает сигнал о том, что будет на стороне Киева столько, сколько необходимо». Уточняется, что 300 миллионов крон пойдут на совместные закупки Евросоюза боеприпасов.

Напомним, ранее и.о. министра обороны Дании заявил, что Копенгаген совместно Берлином поставит на Украину 80 танков Leopard 1. Военная техника, которая была снята с вооружения в Дании в 2005 году, должна была быть готова к использованию Вооруженными силами Украины к 1 июня.

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