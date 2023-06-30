Профессор университета Калгари Хилл назвал текущее положение ВСУ катастрофическим

Профессор университета Калгари Хилл назвал положение ВСУ катастрофическим Фото: REUTERS

Профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл заявил, что прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине может привести к применению ядерного оружия.

“Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими, по крайней мере, на данный момент”, — написал профессор в статье для Asia Times.

Хилл подчеркнул, что промежуточные итоги наступления ВСУ показывают, что оптимистичные ожидания западных экспертов о серьезных успехах Киева “вряд ли оправдаются”, поскольку украинская армия накопила достаточное количество резервов, однако уже понесла значительные потери и не добилась успехов.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский признает неизбежность предстоящего поражения, а последним шансом для него является прямое вмешательство НАТО в конфликт.

При этом полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также отмечал, что любые гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать ядерную войну.