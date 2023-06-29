Полковник армии США Дэвис: любые гарантии НАТО Киеву могут спровоцировать ядерную войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что любые гарантии безопасности Украины со стороны военного блока НАТО могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать ядерную войну.

“Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску”, — написал Дэвис в статье для 19fortyfive.

Полковник отметил, что Североатлантический альянс своими недальновидными заявлениями о намерении принять Украину в НАТО заложил фундамент для текущего конфликта еще в 2008 году. При этом, по мнению Дэвиса, этот конфликт был достаточно предсказуем.

Дэвис подчеркнул, что страны Запада продолжают совершать одну и ту же ошибку – они не считаются с обеспокоенностью России своей национальной безопасностью и готовностью Москвы защищать собственные интересы.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший также отмечал, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в военный блок НАТО. По его словам, этому помешало давление со стороны Вашингтона и радикалов среди чиновников в собственном правительстве.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, текущий конфликт давно стал гораздо более масштабным, а Украина в нем является лишь инструментом в комбинированной войне Запада против России.

Несмотря на это, отметил Песков, Владимир Путин всегда был и будет готов к любым дипломатическим контактам для достижения целей России, а также предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.