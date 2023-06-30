Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир. По его мнению, такие соглашения, наоборот, ведут к эскалации конфликта.

В своем Twitter политик написал, что Украина не намерена «отдавать часть своих территорий ради заключения мира».

«Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта», - пояснил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил, что предпосылок для такового пока не наблюдается. Официальный представитель Кремля также назвал маловероятными переговоры Москвы и Киева, так как Зеленский запретил их проведение на законодательном уровне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также накануне заявила, что у Киева нет никаких помыслов о мире на Украине.