Денежное довольствие военных и силовиков с 1 октября вырастет на 10,5 процента

Правительство РФ постановило увеличить денежное довольствие военных и силовиков на 10,5 процента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Российской Федерации утвердило повышение денежного довольствия на 10,5 процента для военных, проходящих службу как по призыву, так и по контракту, а также для сотрудников некоторых федеральных органов власти.

“Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву”, — говорится в документе, опубликованном на государственном интернет-портале правовой информации.

Также в документе указано, что с октября повысятся оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, ОВД и других ведомств. Изменения коснутся также пенсий бывших сотрудников этих органов и членов их семей.

Напомним, военнослужащие ВС РФ также получают выплаты за уничтоженную военную технику ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны, с начала СВО уже более десяти тысяч российских военных получили награды за уничтожение и захват более чем 15 тысяч единиц техники противника. Например, за уничтожение пусковых установок “Точка-У” или РСЗО HIMARS Минобороны выплачивает бойцам по 300 тысяч рублей.