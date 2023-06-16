Более 10 тысяч российских военных получили премии за уничтожение техники ВСУ

Более 10 тысяч российских военных получили премии за уничтожение и захват техники ВСУ Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украине более десяти тысяч российских бойцов получили денежные премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ. За 2022 год выплаты получили более семи тысяч российских военных, уничтоживших более 11 тысяч единиц техники, а за пять месяцев текущего года более трех тысяч солдат получили премии за уничтожение более четырех тысяч единиц.

“Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует”, — добавили в ведомстве.

Напомним, по 300 тысяч рублей получили российские военные за каждую из 15 уничтоженных украинских пусковых установок ТРК “Точка-У” и РСЗО Himars, а бойцы ВМФ за уничтожение украинских наводных беспилотников ВСУ, атаковавших российские военные корабли и гражданскую инфраструктуру в Крыму, получили награду по 200 тысяч рублей.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, правильно ли мерить рублем подвиги российских военных и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны страна также стимулировала солдат и офицеров – платила премии за немецкие “Тигры” и “Мессершмиты”.