Шольц назвал ужасно сложным возможное изъятие замороженных активов России Фото: REUTERS

В настоящее время вопрос возможного изъятия замороженных активов Банка России с целью их использования для восстановления Украины является «ужасно сложным», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это все ужасно сложно. Никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», – сказал глава правительства ФРГ в ходе пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Германия выступает против идеи Европейского союза передать замороженные активы Центробанка России на восстановление Украины.

В апреле этого года юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Евросоюзе активы Банка России после окончания украинского конфликта.

Специалисты ЕК заявили, что, с юридической точки зрения, активы Центробанка РФ невозможно просто передать Киеву. Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки, отметили юристы.