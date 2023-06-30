“Вижу какие-то свиные рыла”. Медведев прокомментировал слова о трещинах на фасаде России

Медведев заявил, что Россия обсудит с партнерами события во Франции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления западных экспертов о том, что на фасаде России на фоне событий 24 июня появились трещины.

“Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что ещё совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия”, — напомнил политик у себя в телеграм-канале.

Также Медведев отметил, что Кремль “с интересом” наблюдает за скандалами в преддверии выборов президента США, а также протестами во Франции из-за убийства полицейскими подростка в пригороде Парижа.

Медведев подчеркнул, что на Западе “не с кем вести дела” и в свойственной себе ироничной манере резюмировал цитатой великого писателя Николая Гоголя.

“Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего”, — написал Медведев.

Напомним, мирный пригород Парижа оказался в центре внимания мировых СМИ из-за массовых беспорядков, вспыхнувших на фоне убийства молодого человека, отказавшегося остановиться по требованию полиции. Уже несколько дней не прекращаются протесты, люди жгут машины и громят витрины магазинов, а французские полицейские только за ночь с 29 на 30 июня задержали более 870 протестующих.