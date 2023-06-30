“Не сегодня”: в Белом доме прокомментировали просьбу Польши о ядерном оружии

В Белом доме заявили, что им нечего сказать о желании Польши принять американское ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался комментировать желание Польши разместить на территории своей страны американское ядерное оружие.

“У меня ничего нет. Никаких разговоров такого рода, чтобы поделиться с вами в пресс-релизах или устно”, — сказал представитель Белого дома при общении с журналистами.

Кирби добавил, что Вашингтон в принципе не ведет разговоров о размещении ядерных систем и не собирается “делать это сегодня”.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики хотят разместить на ее территории ядерное оружие Соединенных Штатов. Моравецкий считает, что именно таким образом стоит ответить на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может использовать ядерное оружие только в том случае, если будет создана угроза безопасности, целостности и факту существования самого государства, но при этом пока такой необходимости нет.